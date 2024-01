23-Jähriger steht in Siegburg vor Gericht Zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen Vergewaltigung

Bei der Aussage des Opfers zum Geschehen wurde die Öffentlichkeit vom Gericht ausgeschlossen, ebenso beim Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Bei ihrer Anzeige bei der Polizei und ihrer Vernehmung, die rund sechs Wochen nach der Tat stattgefunden hatten, hatte die Frau angegeben, nicht gewusst zu haben, wie sie sich habe verhalten sollen; sie sei nicht in der Lage gewesen, zu reagieren. Der Angeklagte berichtete, dass er der Frau des Öfteren an der Brust oder am Po angefasst habe und sie ihn immer dann zurückgewiesen habe, wenn es ihr nicht gepasst habe. Das sei aber in der Tatnacht nicht der Fall gewesen. Ulrich Wilbrand wies ihn darauf hin, dass er im Sinne des Strafrechts ausgenutzt habe, dass die Frau nicht in der Lage war, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern. Und für sexuelle Handlungen sei ein Einverständnis zwingend. Auch ohne ein eindeutiges Nein habe er nicht von einem stillschweigenden Ja ausgehen dürfen. Zumal das Opfer in der Vergangenheit nicht signalisiert habe, dass es mehr als küssen und kuscheln wolle. Positiv bewertete das Gericht, dass der Angeklagte mittlerweile ein Unrechtsbewusstsein entwickelt und auch bereut habe.