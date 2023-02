Urteil vor dem Amtsgericht Siegburg : 25-Jähriger erhält Bewährungsstrafe für Zuhälterei

Siegburg Um eine finanzielle Notsituation zu überwinden, hat ein Hennefer seiner damaligen Freundin vorgeschlagen, sich zu prostituieren – und übte dabei nicht unerheblichen Druck auf sie aus.

Die Idee, über Prostitution wieder Geld in die gemeinsame Kasse zu bekommen, hat einen 25-Jährigen auf die Anklagebank gebracht. Der Mann hatte auf seine damalige Freundin erheblichen Druck ausgeübt, den Plan in die Tat umzusetzen. Wegen Zwangsprostitution und Körperverletzung musste er sich daher am Dienstag vor einem Schöffengericht des Siegburger Amtsgerichts verantworten. Da er dabei glaubhaft machte, dass es nie zu einer Körperverletzung gekommen ist, wurde die zweite Anklage fallengelassen. Zum Tatvorwurf Zwangsprostitution und Zuhälterei war der Mann geständig, was ihm nur eine geringe Erhöhung der Mindeststrafe, die zwischen sechs Monaten und fünf Jahre liegt, einbrachte. Richterin Alice Weismann verurteilte den 25-Jährigen zu neun Monaten auf Bewährung und einer Bewährungszeit von zwei Jahren.