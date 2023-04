Mit Diebstählen Lebensunterhalt bestritten 29-Jähriger in Siegburg zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

In seinem Urteil blieb der Richter unter der Forderung des Staatsanwaltes in Höhe von zwei Jahren und neun Monaten. Zudem räumte er die Möglichkeit einer Drogentherapie in einer geschlossenen Einrichtung nach Verbüßung eines Teils der Strafe ein. Einen bestehenden Haftbefehl aus dem vergangenen Jahr hob Prümper auf, so dass der Mann, dessen Ehefrau im Zuschauerraum mitgefiebert hatte, den Gerichtssaal bis zum Inkrafttreten des Urteils als freier Mann verlassen konnte. In Bonn hängt ein weiteres Verfahren an. „Wenn Sie der Vorladung nicht folgen, sitzen sie sofort wieder im Knast, es sei denn, sie fliehen aus Deutschland“, warnte der Richter.