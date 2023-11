Milde Strafe vor dem Siegburger Amtsgericht 31-Jähriger begeht sechs Straftaten in vier Wochen

Ein mildes Urteil, wie selbst der Verteidiger einräumte. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, allerdings unter verschiedenen Auflagen. Der Mann, der seit fünfeinhalb Monaten in Untersuchungshaft sitzt, zeigte sich in allen Anklagepunkten geständig. Ende Mai war gegen ihn wegen eines anderen Delikts Haftbefehl ergangen, dessen Vollzug der Richter damals aussetzte. Aber nur eine Woche später beging der 31-Jährige sechs weitere Straftaten – weswegen der Haftbefehl erneuert wurde. Bei seinen Taten in Much und Neunkirchen-Seelscheid machte er eine Beute von insgesamt 1645 Euro. Er war unter anderem in zwei Lokale eingebrochen, hatte eine Hintertür dazu aufgehebelt beziehungsweise ein Kellerfenster zum Einstieg genutzt.