Gericht Siegburg: Freiheitsstrafe wegen Betruges 31-Jähriger mietete Fahrzeuge und brachte sie nicht zurück

Zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung verurteilte Richter Hauke Rudat einen 31-Jährigen wegen Betruges in drei Fällen am Amtsgericht. Der Mann hatte gestanden, in 2021 dreimal Fahrzeuge gemietet und nicht fristgerecht wieder zurückgebracht zu haben. In einem Fall dauerte die Rückgabe eines Transporters zwei Monate, in allen Fällen waren die Fahrzeuge stark verschmutzt. Die Mehrkosten für die verlängerte Mietdauer und die Reinigung zahlte er nicht, so dass ein Schaden von knapp 7000 Euro entstand.