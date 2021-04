Gerichtsurteil zu illegalem Autorennen : 33-jähriger steht unter Drogen und gibt Gas

Siegburg Bonner Bar-Besitzer muss sich vor Siegburger Amtsgericht wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinflusses verantworten. Außerdem wird er wegen illegalem Autorennen angeklagt.

Zwei Beamte der Autobahnwache Sankt Augustin wunderten sich nicht schlecht, als in der Nacht vom 28. Juni 2020 auf der A 565 nahe beim Autobahndreieck Bonn-Nordost ein Auto mit „Affenzahn“ an ihnen vorbeifuhr. Dort sind nur 100 Stundenkilometer erlaubt. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten eine Geschwindigkeit von 190 Stundenkilometer bei dem Fahrzeug fest. Am Dreieck Sankt Augustin hatte der Fahrer offenbar bemerkt, dass er verfolgt wurde, täuschte an, auf die A 560 zu wollen und zog dann wieder auf die A 59 Richtung Troisdorf. Dort fuhr er ab und landete prompt in der Sackgasse vor dem alten Oberlarer Wasserwerk. Dort versuchte er erneut zu fliehen, was einer der Beamten dann mit Schüssen aus seiner Dienstwaffe auf einen Vorderreifen verhinderte. Zu ihrer weiteren Überraschung fanden die Beamten bei der Überprüfung von Fahrer und Auto auch noch einige Cannabisprodukte in größerer Menge, aber keinen Führerschein.