Verhandlung am Amtsgericht 36-Jähriger aus Siegburg veröffentlicht Nacktfotos der Ex-Freundin

Siegburg · Ein 36-jähriger Mann stand am Freitag in Siegburg vor Gericht. Er veröffentlichte Nacktbilder seiner Ex-Freundin, drohte, das Grab ihrer Mutter zu zerstören und spuckte einer ihrer Bekannten ins Gesicht. Jetzt ist die ehemalige Ex wieder mit ihm zusammen.

27.09.2024 , 14:58 Uhr

Ein 36-Jähriger musste sich wegen Nachstellung und Beleidigung in Siegburg vor Gericht behaupten. (Archivbild) Foto: Meike Böschemeyer

Von Paul Kieras