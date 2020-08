Auf der Hauptstraße : 42-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Lohmar

Lohmar Ein Mann aus Troisdorf ist in der Nacht auf Freitag mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Fahrer die Kontrolle verloren.

Tödliche Verletzungen erlitt ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Troisdorf, der in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr auf der Hauptstraße in Lohmar verunglückte. Bei der Fahrt in Richtung Donrath kam er am Ende einer langen Gerade aus noch ungeklärter Ursache linksseitig von der Straße ab.