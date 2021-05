Stadt unterstützt Ärzte beim Impfen : 440 Siegburger lassen sich im Rathaus impfen

Lange Schlangen vor dem Rathaus für den Piks in den Arm. Foto: Paul Kieras

Siegburg 440 Siegburger kamen, fünf Ärzte aus drei Praxen versorgten am Samstag ihre Patienten und weitere Bürger im Siegburger Rathaus mit Astrazeneca.

„Völlig unproblematisch und reibungslos“ nannte Frank Körner den Ablauf seiner Impfung mit Astrazeneca, die er am Samstag im Siegburger Rathaus erhielt. Gemeinsam mit fünf Ärzten aus drei Praxen im Stadtgebiet bot die Stadtverwaltung an dem Tag Impftermine für insgesamt 440 Siegburger . „Alle Termine sind vergeben, wir haben aber eine Reserveliste erstellt, falls jemand ausfällt“, berichtete Co-Dezernent Bernd Lehmann, der die Organisation der Impfaktion übernommen hatte.

Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass auch die doppelte Menge Impfstoff weg gegangen wäre, sagte er. Die Aktion wurde von der Stadt initiiert, die dafür eigentlich gar nicht zuständig sei, so Bürgermeister Stefan Rosemann. „Wir wollten damit auch die Ärzte entlasten, die normalerweise Impfungen zusätzlich zum laufenden Praxisbetrieb verabreichen“, so der Bürgermeister. Dementsprechend hätten sich viele Patienten der jeweiligen Ärzte angemeldet, erklärte Lehmann.