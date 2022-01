Menschenkette für Solidarität : 500 Menschen für Corona-Maßnahmen auf dem Siegburger Marktplatz

Rund 500 Siegburger bildeten am Montagabend eine Menschenkette rund um den Markt. Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg 500 Menschen folgten am Montagabend dem Aufruf, auf dem Siegburger Marktplatz Solidarität und Zusammenhalt zu demonstrieren. Auch die sogenannten Spaziergänger hatten ihren wöchentlichen Aufruf verstärkt: 200 protestierten erneut gegen die Corona-Maßnahmen.



Von Andrea Zieh

„Mir ist es wichtig, still zu zeigen, dass die Geimpften die Mehrheit sind“, erklärte Horst Schubert, warum er sich in die Menschenkette rund um den Siegburger Markt eingereiht hatte – gemeinsam mit dem Siegburger Prinzenpaar von 2020 und dem weiteren Gefolge des letzten Prinzenpaares vor Corona. Wie Schubert, waren viele andere dem Aufruf ihres Vereins oder ihrer Organisation gefolgt.

In zwei und an einigen Stellen in drei Reihen standen sie um den Marktplatz. Etwa 500 Menschen beteiligten sich insgesamt an der Menschenkette, so die Schätzung der Polizei. „Wir wollen der Welt zeigen, dass Impfgegner eine Minderheit sind“, begründete auch Katja Ruiters, Betriebsleiterin bei der Arbeiter-Wohlfahrt und SPD-Kreistagsabgeordnete, ihre Teilnahme. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte eine weitere Teilnehmerin aus der Bürgergemeinschaft Zange.

„Dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht“, stellte Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann fest. Weitere Veranstaltungen dieser Art seien möglich, sagte er. „Dafür war es wichtig, heute Abend zu schauen, wie´s läuft.“ Dazu gehöre nicht nur, wie viele Menschen dem Aufruf folgten, sondern auch, ob es friedlich bleibe.

Aufruf erst vor wenigen Tagen

Erst am vergangenen Freitag hatte der Bürgermeister gemeinsam mit den Ratsfraktionen, den Kirchengemeinden und einer ganzen Reihe von Siegburger Vereinen und Organisationen zu der Menschenkette rund um den Markt aufgerufen. Es gehe um Solidarität mit denen, die in dieser Pandemie besonders gefordert werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und um den gesundheitlichen Schutz aller durch rechtzeitige und möglichst umfangreiche Impfungen“, hieß es im Aufruf. Anlass dafür, die schweigende Mehrheit auf die Straße zu bringen, war ein Vorfall in der vergangenen Woche: Dort wurde ein Passant, der mit einem Transparent für das Impfen warb, von einem der „Spaziergänger“ verbal bedroht.