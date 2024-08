Animany Convention in Siegburg Friedliches Fan-Event mit rauchenden Handgranaten

Das Rhein-Sieg-Forum in Siegburg verwandelte sich am Wochenende in ein Mekka für Anime- und Manga-Enthusiasten. Rund 5000 Fans der japanischen Comics und Zeichentrickfilme kamen nach Siegburg, um ihre aufwendigen Kostüme zu präsentieren, sich mit Fan-Merchandise einzudecken, Workshops zu besuchen und sich mit Freunden aus der Szene auszutauschen und zu feiern. Einige nahmen dafür sogar eine weite Anreise zur Animany Convention in Kauf.