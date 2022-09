Stadt Siegburg lobt Bürgerbudget aus : 50.000 Euro für die Ideen der Siegburger

Digitalisierung im Rhein-Sieg-Kreis : Die Kommunen bauen am virtuellen Rathaus Bis Ende des Jahres soll das virtuelle Rathaus Realität sein. So will es das Onlinezugangsgesetz. Viele Kommunen sind davon aber noch weit entfernt. Experten berichten von den Herausforderungen, diese Herkulesaufgabe zu bewältigen.