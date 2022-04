Amtsgericht Siegburg : 64-Jähriger erhält nach gefährlichem Überholmanöver ein Fahrverbot

Siegburg Wegen gefährlicher Straßenverkehrsverletzung musste sich ein 64-Jährger vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Nur durch die Umsicht anderer war im vergangenen Jahr ein Unfall in Lohmar verhindert worden.

Eine Mindeststrafe von 70 Tagessätzen a zehn Euro und einen Monat Fahrverbot hat Richter Daniel Hahn am Mittwoch gegen einen 64-Jährigen verhängt. Der Mann war wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung vor dem Siegburger Amtsgericht angeklagt. Im August 2021 hatte er auf der B484 in Lohmar trotz Gegenverkehrs mehrere Autos und einen Bus überholt. Ein Zusammenstoß vor allem mit einem entgegenkommenden Motorrad konnte nur durch ein Bremsmanöver des Motorradfahrers und die Reaktion der Busfahrerin, die als Zeugin geladen war, verhindert werden.

Wie der im Sauerland Lebende berichtete, habe er Angst vor einem Mann gehabt, der in einem schwarzen Auto hinter ihm fuhr und beim Halt an einer Ampel auf sein Auto zugegangen sei. Als sich die Wagen wieder in Bewegung gesetzt hätten, habe er zu dem Überholmanöver angesetzt, obwohl ihm in der Ferne eine Autokolonne entgegengekommen sei. „Ich war der Meinung, noch gut vorbeiziehen zu können“, erklärte er. Erst während des Manövers habe er gemerkt, dass es knapp werden könnte und Gas gegeben, da er wegen des Busses nicht wieder habe einscheren können. Ein ihm entgegenkommender Motorradfahrer habe nach rechts schwenken müssen und habe ihm beim Vorbeifahren noch gedroht. Er sei ansonsten immer ein sehr besonnener Autofahrer, so der Mann.