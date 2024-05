75. Geburtstag in Siegburg Siegburger Schüler gehen für das Grundgesetz auf die Straße

Eben noch herrschte auf dem Siegburger Markt ganz normales alltägliches Treiben, im nächsten Moment strömten von allen Seiten mehr und mehr junge Menschen auf den zentralen Ort in der Kreisstadt: Gut 2000 Kinder und Jugendliche aller Siegburger Schulen sind am Donnerstag für das Grundgesetz auf die Straße gegangen. Von sieben verschiedenen innenstadtnahen Punkten aus zogen sie sternenförmig Richtung Markt, wo sie von der Bühne aus mit großem Trommelwirbel in Empfang genommen wurden.