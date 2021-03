Amtsgericht Siegburg : 80-Jährige aus Niederkassel stahl in Supermärkten

Siegburg Das Amtsgericht verurteilt die alte Dame zu 1050 Euro Geldstrafe. Seit fünf Jahre ist sie auf der schiefen Bahn.

Alter schützt vor Strafen nicht: Das musste jetzt eine 80-jährige Niederkasselerin erfahren, die wegen Schwarzfahrens und vierfachen Diebstahls angeklagt war. Im Jahre 2019 hatte sie in Troisdorf, Siegburg und Niederkassel in Supermärkten und einem Kaufhaus Waren mitgehen lassen, ohne sie zu bezahlen. Zum Teil war sie in den Läden schon bekannt, hatte Hausverbot oder ihr Konterfei hing bereits in Büros, wo sie Mitarbeiter auf den Überwachungsvideos schnell identifizieren konnten.