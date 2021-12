Unfall in Siegburg : 89-Jährige fährt in Gegenverkehr und stößt mit Auto zusammen

In Siegburg hat es am Freitag einen Verkehrsunfall gegeben. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Am Freitag hat es in Siegburg einen Autounfall gegeben. Eine 89-jährige Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto.



In Siegburg hat es am Freitag gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Informationen der Redaktion war eine 89-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes-Benz E300 auf der Bundesstraße 56 unterwegs. Als sie auf die Zeithstraße einbiegen wollte geriet sie jedoch mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr.

Zur gleichen Zeit befuhr der 56-jährige Fahrer eines Audi A3 die Zeithstraße, da dieser seinen 26-jährigen Schwiegersohn von einer Feier abgeholt hatte. Die beiden Autos stießen zusammen. Der 56-Jährige verletzte sich und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die 89-Jährige blieb unverletzt.