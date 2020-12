Fahrbahn über Stunden blockiert : Lkw verliert auf A3 bei Siegburg den Sattelauflieger

Siegburg Am Dienstagabend hat auf der A3 bei Siegburg ein Lkw seinen Sattelauflieger verloren. Für die Zeit der Bergung musste die Polizei über mehrere Stunden alle Spuren in Fahrtrichtung Frankfurt sperren.

Volle drei Stunden lang war die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt in der Nacht auf Mittwoch blockiert. Grund war ein Sattelauflieger, der kurz nach 22 Uhr im Baustellenbereich in Höhe des Rasthofs Siegburg von der Sattelplatte seiner Zugmaschine gerutscht war. Er kam so unglücklich schräg auf beiden Fahrspuren der Autobahn und der Ausfahrt des Rasthofes auf seinen eingefahrenen Stützen zum Stehen, dass sämtliche Spuren versperrt waren. Andere Fahrzeuge wurden zum Glück nicht involviert. Der entstandene Stau reichte über 2,5 Kilometer bis zur Anschlußstelle Lohmar zurück, wo der Verkehr abgeleitet werden konnte.