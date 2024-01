Tatverdächtige festgenommen Mehrere Personen brechen in Raststätte an der A3 ein

Mehrere Personen sind am Montagmorgen gegen 1 Uhr in eine Raststätte an der A3 in Siegburg eingebrochen. Nach GA-Informationen drangen die Tatverdächtigen gewaltsam über die Hintertür in die Raststätte Siegburg Ost ein und durchsuchten die Räume. Möglicherweise hatten es die Verdächtigen auf Zigaretten abgesehen, die aber seit einiger Zeit nicht mehr in dem Gebäude verkauft werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Getränkeflaschen von geringem Wert entwendet.