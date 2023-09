Mit Tracker lokalisiert Polizei findet in Lkw auf A3 neun gestohlene Fahrräder

Gegen 17.55 Uhr meldete sich ein 42-jähriger Kölner bei der Polizei und gab an, dass sein Pedelec am Wochenende trotz zweifacher Sicherung von seinem Wohnmobil in Köln-Poll gestohlen worden sei. Da das 6000 Euro teure Fahrrad mit einem Tracker ausgestattet war, konnte er es lokalisieren. Der Mann vermutete sein Pedelec auf einem ausländischen Sattelzug, dem er gerade auf der A3 folgen würde.