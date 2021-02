Unfall auf der A560 : 34-Jährige prallt gegen Leitplanke und landet in Böschung

34-Jährige prallt gegen Leitplanke und landet in Böschung

Siegburg Erst gegen die Leitplanke geprallt und dann in der Böschung gelandet: Eine 34-Jährige hat am Mittwochmorgen auf der A560 zwischen Hennef und Siegburg einen Unfall verursacht.

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf der A560 zwischen Hennef und Siegburg mit ihrem Wagen im Gebüsch gelandet. Die 34-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Nach Angaben der Polizei war die Frau in Richtung Bonn unterwegs, als sie gegen 8.20 Uhr rechts in die Leitplanke prallte und einige Meter weiter über den Grünstreifen in die Böschung fuhr. Dort kam das Auto zum Stehen.