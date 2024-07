Evangelische Kirche in Siegburg Pfarrer Joachim Knitter nimmt im bunten Hemd Abschied

Das bunte Hemd war ein Geschenk einer afrikanischstämmigen Familie, die einst als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Dass Joachim Knitter es am Tag seines offiziellen Abschieds von der evangelischen Kirchengemeinde Siegburg trug, hat einen Grund: „Es ist ein Zeichen des Protests und der Mahnung“, erklärte der 65-Jährige in seinem Entpflichtungsgottesdienst mit Blick auf das Erstarken der Rechten in Deutschland. Die Vielfalt, nicht die Einfalt, sei das Geheimnis des Glücks und einer guten Zukunft. „Prüfet alles und das Gute behaltet, wenn die Zeiten sich ändern“, riet er seinen langjährigen Wegbegleitern und mahnte zugleich: „Bleibt wachsam.“