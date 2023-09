Generalprobe in der Siegburger Studiobühne: Absolventen bringen Kafkas "Der Prozess" auf die Bühne

Das rund neunzigminütige Theaterstück zeigt, wie der Protagonist auf der Suche nach seiner Schuld und gleichermaßen auf der Flucht vor seiner Schuld im labyrinthischen Gerichtswesen herumirrt, sich an einer absurden Bürokratie abarbeitet, von Affäre zu Affäre schlittert und am Ende zermürbt und entkräftet aufgibt. In einer rasanten Szenenabfolge voller Dynamik, Dramatik, düster und kryptisch, aber auch mit schwarzem Humor, nehmen die Akteure den Zuschauer mit auf eine aberwitzige Reise nach Absurdistan.