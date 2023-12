Weihnachtskrippe der Abteikirche in Siegburg Heilige Könige vom Michaelsberg sind nicht mehr kopflos

Schon im vergangenen Jahr sei klar gewesen, dass die Krippe beim nächsten Weihnachtsfest wieder vollständig präsentiert werden solle, teilte Andreas Kaul, Pressesprecher des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) mit. Auch wenn der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 13 und 19 Uhr am 28. Dezember 2022 eingegrenzt werden konnte, konnte die Polizei die Diebe nie ausfindig machen. In dieser Zeit seien viele Besucher in der Kirche gewesen, hieß es. Die Polizei schätzte seinerzeit den an der historischen Krippe entstandenen Schaden auf insgesamt 2000 Euro.