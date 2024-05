Wer einen Termin bei der Zulassungsstelle braucht, wartet Ärger wegen Wartezeit mit Straßenverkehrsamt im Rhein-Sieg-Kreis

Endlich war es so weit: Nach monatelanger Suche hatte Lisa Schulz endlich ihr Auto gefunden. Ihr kleines Budget und die hohe Preise für gebrauchte Kleinwagen hatten es ihr nicht einfach gemacht. Doch als schließlich die Lichtmaschine an ihrem Peugeot versagte, hatte sie keine andere Wahl, als ein neues Auto zu kaufen. Zufällig entdeckte sie bei einem Händler in Much einen passenden VW Golf – doch damit begann das nächste Problem.