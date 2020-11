Crime-Podcast : Bei „Akte Rheinland“ geht es um die Colonia Dignidad

in „Akte Rheinland“ geht es um die Colonia Dignidad und ihre Anfänge bei Siegburg. Foto: elnavegante - stock.adobe.com/Pablo Caridad

Siegburg Die „Kolonie der Würde“, die Deutschen-Siedlung des Troisdorfers Paul Schäfer in Chile, war in Wirklichkeit eine Foltersekte, in der die Menschenwürde mit Füßen getreten wurde. Der GA-Crime-Podcast „Akte Rheinland“ begibt sich auf die Spuren der Sekte bei Siegburg.

Am Donnerstag ist eine neue Episode des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“ erschienen. Andreas Dyck und Anna Maria Beekes sprechen mit Chefreporter Wolfgang Kaes über die „Colonia Dignidad“, die Deutschen-Siedlung in Chile, die in Wahrheit eine Folterseke war: Unter dem in Troisdorf geborenen Sektenführer Paul Schäfer wurden in der sogenannten „Kolonie der Würde“ jahrzehntelang Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Ihre Anfänge hatte die Colonia Dignidad im kleinen Dorf Heide bei Siegburg, das heute zu Lohmar gehört.