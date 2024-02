Krankenhaus in Sankt Augustin Kinderklinik erwartet mehr betrunkene Kinder an Karneval

Für viele Menschen gehört er zum Feiern an Karneval dazu: der Alkohol. Das gilt auch für Jugendliche. An den tollen Tagen auszuprobieren, wie viel sie vertragen, endet häufig in den Krankenhäusern der Region. Die Krankenhäuser stellen sich auf vermehrte Einlieferungen wegen Alkoholmissbrauchs ein – unter den Patienten sind im Rhein-Sieg-Kreis immer häufiger Kinder und Jugendliche.