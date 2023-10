Bonn und Rhein-Sieg-Kreis Müllabfuhr in der Region verschiebt sich wegen Allerheiligen

Aus diesem Grund verschiebt sich die Abholung nach dem Feiertag jeweils um einen Tag. Die Leerung der Mülltonnen am Mittwoch verschiebe sich auf Donnerstag, die Abfuhr am Donnerstag verschiebe sich auf Freitag und die Leerung am Freitag finde erst am Samstag statt. Das Unternehmen teilt zudem mit, dass die RSAG-Entsorgungsanlagen, der RSAG-Wertstoffhof in Troisdorf und die Verwaltung an diesem Mittwoch geschlossen bleiben.