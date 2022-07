Ein Blick in die Kinderstadt „Mini-Siegburg“ : Alles ist wie im richtigen Leben

Siegburg In der Ferienaktion „Mini-Siegburg“ lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren spielerisch, wie eine richtige Kommune funktioniert. Ein Besuch auf dem Gelände der Adolf-Kolping-Grundschule.

Bereits zum fünften Mal können sich Siegburger Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in den ersten drei Wochen der Sommerferien in einer eigenen Stadt verwirklichen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Evangelischen Jugendwerk Sieg-Rhein-Bonn in Kooperation mit der Stadt Siegburg. Egal ob als Schreiner, Journalist, Bäcker oder in der Verwaltung, jedes Kind kann jeweils für fünf Tage oder über den gesamten Zeitraum täglich einen anderen Job ausprobieren.

In der stadteigenen Währung „Sigi“ werden Freizeitaktivitäten finanziert. Vom Waffelstand über Wellness bis zum Souvenierstand mit Unikaten aus der Kreativwerkstatt reicht das Angebot. Und in einem Kleid aus der Schneiderei und mit dem Brautstrauß aus der Gärtnerei kann sogar im eigenen Standesamt geheiratet werden. Selbstverständlich gibt es auch einen Bürgermeister und einen Stadtrat, die nach montäglichem Wahlkampf dienstags immer für eine Woche gewählt werden. Diese Woche hat es der elfjährige Felix Ebbers an die Verwaltungsspitze geschafft. „Ich habe versprochen, dass ich einen Kummerkasten aufhänge, in den jeder einen Zettel mit Kritik einwerfen kann“, erklärt er seinen Wahlerfolg. Außerdem habe er angekündigt, die Steuern senken oder ganz abschaffen zu wollen. Das Thema will er in der nächsten Ratsversammlung auf die Tagesordnung setzen.