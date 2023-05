Alternativen zum Alkohol Aperol Spritz, Gin Tonic und Wein – aber alkoholfrei

Genießen kann man aber auch alkoholfrei, findet Mitgründerin des Unverpacktladens Samira Clijsters. Sie selber trinkt gerne den alkoholfreien Wein, den ihr Laden anbietet. „Man braucht keinen Alkohol und es hat viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass der Kater am nächsten Tag ausbleibt“, sagt sie. Der Unverpacktladen, der auch auf der Kaiserstraße liegt, bietet alkoholfreien Wein von einem Weingut an, das sich genau drauf spezialisiert hat. Carl Jung heißt der Anbieter, der als Pionier des alkoholfreien Weins gilt. Die Website des Weingutes beschreibt den Herstellungsprozess so, wie auch Oliver Weiß ihn darstellt: Alkoholhaltige Weine werden ausgewählt; anschließend wird ihnen in einem speziellen Verfahren der Alkohol entzogen. Der Unverpacktladen bietet rote und weiße Weine sowie Rosé an. Dort gibt es auch eine Sekt-Alternative und Spezialitäten je nach Jahreszeit. Im Winter ist zusätzlich Glühwein im Sortiment und im Sommer fertig gemischter Hugo.