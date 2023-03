Eine erste Bleibe für den Übergang Siegburg eröffnet neue Unterkunft für junge Geflüchtete

Die Zahl junger Menschen, die ohne ihre Eltern aus Krisenregionen in den Rhein-Sieg-Kreis gelangen, steigt seit 2021 wieder, besonders stark seit dem Beginn des Ukrainekriegs. So stark, dass die Kommunen Ende des vergangenen Jahres zunehmend von ihren Schwierigkeiten berichtet haben, die Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen oder Gastfamilien unterzubringen. Es mangelte an ausreichenden Plätzen, und die fehlen noch immer. Die Stadt Siegburg hat Anfang Januar im Stadtteil Stallberg eine Lösung für den Übergang geschaffen: In einer sogenannten Brückeneinrichtung betreut sie unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge so lange bis sie eine dauerhafte Unterbringung gefunden hat.