Amtsgericht verhängt Geldstrafe Niederkasseler übt Gewalt gegen seine Partnerin aus

In den anderen vier Fällen sahen dagegen sowohl der Vertreter der Staatsanwaltschaft als auch der Richter den Vorwurf durch die glaubhafte Aussage der Geschädigten in ihrer Vernehmung bei der Polizei und vor Gericht als erwiesen. Darin bestärkte sie auch, dass der Angeklagte den Vorwürfen nicht widersprach. Der 28-Jährige hatte die Frau bei einem Streit so fest am Handgelenk gefasst, dass sie ein Hämatom davontrug. Bei einer weiteren Auseinandersetzung hat er ihr eine Ohrfeige gegeben, sie ein anderes Mal auf eine Couch gestoßen und an den Kopf geschlagen. Und im vierten Fall schubste er sie so, dass sie zu Boden ging. Als sie am Boden lag, hat er ihr noch mehrfach ins Hinterteil getreten.