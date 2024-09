Urteil vor dem Siegburger Amtsgericht 37-Jähriger widersetzt sich mehrfach den Anweisungen der Polizei

Laut Anklage lebte der Mann im Dezember 2021 von seiner Ehefrau, einer Ärztin in einer Gemeinde im östlichen Rhein-Sieg-Kreis, getrennt. Die gestattete ihm allerdings, in ihrer Praxis zu wohnen, wo sich der heute noch arbeitslose Angeklagte dann häuslich eingerichtet hat. Als der Vermieter der Frau daraufhin mit der Kündigung drohte, wies sie den Ehemann an, die Praxis zu verlassen. Der weigerte sich aber und zertrümmerte wohl aus Wut eine Glastür, was ihm allerdings nicht nachgewiesen werden konnte.