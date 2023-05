Verfahren am Amtsgericht Siegburg 30-Jährige hat ein gefälschtes Rezept vorgelegt

Die Frau musste sich zum einen vor Gericht verantworten, weil sie in einer Apotheke ein gefälschtes Rezept vorgelegt hatte. Das habe sie auf einer Party von einem Gast mit der Bitte bekommen, das Rezept für ihn am anderen Tag einzureichen und ihm das Medikament anschließend zu übergeben, gab die 30-Jährige gegenüber Richter Michael Krah an. Bei dem Medikament handelte es sich um ein Beruhigungsmittel. Gefälschte Rezepte für dieses Mittel waren bereits mehrfach im Rhein-Sieg-Kreis aufgetaucht, weshalb eine Mitarbeiterin der Apotheke stutzig wurde. Nach einer Recherche fand sie heraus, dass auch das Rezept, das die 30-Jährige vorgelegt hatte, gefälscht war. Daraufhin informierte die Frau den Cousin der Angeklagten, den sie kennt, und teilte ihm mit, „dass mit dem Rezept etwas nicht stimmt.“