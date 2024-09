Aus dem Amtsgericht Siegburg Angeklagter soll durch Ausbremsen einen Unfall verursacht haben

Er könne sich an die konkrete Situation nicht erinnern und habe vom gesamten Geschehen nichts mitbekommen, so die Einlassung eines 30-Jährigen, der wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht vor dem Siegburger Amtsgericht angeklagt war. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte er an einem Freitag im November 2021 auf der BAB 560 in Fahrtrichtung Hennef mit seinem Pkw den Fahrer des hinter ihm fahrenden Fahrzeugs auf der linken Fahrspur mehrmals ausgebremst, bis dieser beim dritten Mal nach rechts auf die mittlere Spur ausweichen musste und dort mit einem Lkw kollidierte. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro an den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen.