Vor dem Siegburger Amtsgericht Angeklagte erhält Geldstrafe wegen Hehlerei

„Woher die Sachen kamen, wusste ich nicht, nur dass sie geklaut waren“, erklärte die Angeklagte, die sämtliche Taten vollumfänglich gestand. Sie gab an, dass ihr Lebensgefährte sie darum gebeten habe, das Diebesgut online zu verkaufen. „Eigentlich wollte ich damit nichts zu tun haben“, sagte sie. So habe sie auch kein Geld aus dem Erlös bekommen, denn das gesamte Geld sollte ihr Lebensgefährte erhalten. „Ich wusste, dass das nicht richtig ist und bin mir meiner Schuld bewusst“, gab sie an.