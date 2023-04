Amtsgericht Siegburg Täter bekommt Bewährungsstrafe nach sexueller Nötigung einer 18-Jährigen

Im Mai 2022 traf er in einem Zug auf eine damals 18-Jährige und ihre Mutter, die zweieinhalb Monate vorher aus der Ukraine geflüchtet waren. Sie kamen ins Gespräch und die Tochter gab an, einen Job zu suchen. Der Angeklagte bot sich an, ihr dabei zu helfen. Sie hielten Kontakt über WhatsApp. Gemeinsam besuchten sie am Tag der Tat einen Freund des Angeklagten in einem Siegburger Restaurant, um herauszufinden, ob die junge Frau dort im Service arbeiten könne. Der Freund forderte sie auf, einige Papiere wie den Ausweis zu kopieren und ihm zu bringen.