Verhandlung vor dem Amtsgericht : 21-jähriger Siegburger erpresst drei Teenager

Siegburg Weil er drei Teenager erpresste und bedrohte, musste sich ein 21-Jähriger aus Siegburg vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Der Mann ohne festen Wohnsitz gestand nur eine von zwei vorgeworfenen Taten.

Drei 13-Jährige bedrohte ein 21-jähriger Siegburger im November des vergangenen Jahres am Straßenbahngleis des Bahnhofs Siegburg. Um Geld von ihnen zu erpressen, fuhr er dabei einen Teleskopschlagstock aus. Dafür musste er sich nun vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, im Dezember 2020 zwei andere Menschen ohne festen Wohnsitz am Bahnhof mit vorgehaltener Druckluftwaffe aufgefordert zu haben, ihm Geld zu geben. Die erste Tat räumte der Siegburger ein, die zweite sei jedoch so nicht geschehen, sagte er vor Gericht.