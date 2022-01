Jahresrückblick Amtsgericht Siegburg : Viele Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Corona

Verhandlung am Amtsgericht Siegburg : Troisdorfer schlägt Rettungssanitäter und landet vor Gericht In Siegburg stand am Dienstag ein Troisdorfer vor Gericht, der im vergangenen März Rettungssanitäter und Polizisten angegriffen, bedroht und beleidigt haben soll. Bei der Verhandlung gab der 24-Jährige an, sich nicht an die Tat erinnern zu können.