Was Bieter beachten müssen So funktioniert eine Zwangsversteigerung am Amtsgericht Siegburg

Beladen mit einem Aktenberg kommt Rechtspfleger Rotscheroth, der seinen Vornamen aus Schutzgründen nicht nennen will, durch die Tür und nimmt vorne am Tisch Platz. Es ist ruhig im Saal 234 des Siegburger Amtsgerichtes. Ein paar Grüppchen sitzen mit gebührendem Abstand zueinander auf den Zuschauerbänken. Sie möchten die Doppelhaushälfte erwerben, die an diesem Frühlingstag zur Versteigerung steht. Die Kommune, in der das Objekt steht, dürfen wir dem Gericht zufolge ebenfalls aus Schutzgründen nicht nennen. Manche von den Interessierten scheinen jedoch keine Ahnung zu haben, wie solch eine Versteigerung vor Gericht eigentlich funktioniert.