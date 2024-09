Anklage wegen körperlicher Gewalt Jedes Treffen begann mit Alkohol und endete im Streit

Jedes Zusammentreffen in seiner Wohnung mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin habe mit einem Saufgelage begonnen und in heftigem Streit geendet, berichtete ein 52-Jähriger vor dem Siegburger Amtsgericht. Dort musste sich der Mann nun wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und Bedrohung gegenüber der Frau verantworten. Als Grund für die Streitereien nannte er, dass die 40-Jährige ihn seit Langem dafür verantwortlich mache, dass das Jugendamt ihre beiden gemeinsamen Kinder wegen übermäßigen Alkoholgenusses in eine Pflegefamilie gegeben habe.