Ausstellung „Die gute Form“ : Angehende Tischler stellen in Siegburg ihre Gesellenstücke aus

Ausbildungsmarkt in der Region : Weniger Bewerber und weniger Lehrstellen in Bonn und Rhein-Sieg In der Region Bonn/Rhein-Sieg ist die Lage am Ausbildungsmarkt schwierig. Weniger Bewerbern stehen in der Pandemie weniger Lehrstellen gegenüber. Bei den Friseuren gibt es einen Einbruch. Die Industrie bietet mehr Verträge an.