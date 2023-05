Niederkassel: Gegenstände aus Autos entwendet: Angeklagter gesteht Diebstahl, obwohl er sich nicht erinnert

Im November 2021 hatte der Angeklagte auf einem Parkplatz in Niederkassel an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und insgesamt vier Brillen sowie einen Schlüsselbund aus den Autos entwendet. Am Tatort gesicherte Blutspuren führten zum Angeklagten, der sich geständig zeigte. Allerdings gab er vor Gericht an, sich weder an die Tat, noch daran erinnern zu können, was er mit der Beute gemacht habe. Denn zu der Zeit sei er rückfällig geworden. „Es kann durchaus sein, dass ich beteiligt war“, sagte der bis heute drogenabhängige Mann.