Verfahren wegen Verbreitung von Kinderpornografie : Angeklagter gibt sich einsichtig

Wegen der Verbreitung von Kinderpornografie musste sich am Freitag ein Hennefer vor Gericht verantworten. Foto: dpa/Arne Dedert

Siegburg/Hennef Wegen der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Dateien ist ein 45-jähriger Hennef in Siegburg zu einer Geldstrafe verurteilt worden.



Ein 45-jähriger Angeklagter aus Hennef musste sich am Freitag wegen Verbreitens und Besitzes kinderpornografischer Schriften vor Strafrichterin Alexandra Pohl in Siegburg verantworten. Er soll zwischen August 2019 und Mai 2021 eine kinderpornografische Bilddatei per E-Mail versandt und mehrere Videos sowie Bilder mit kinderpornografischen Inhalten auf verschiedenen Datenträgern abgespeichert haben.

Der Mann räumte die Taten ein und gab an, nicht pädophil zu sein. Sein Anwalt erklärte, sein Mandant sei sich der Tragweite seiner Handlung nicht bewusst gewesen. In Bezug auf kinderpornografisches Material sei ihm nicht klar gewesen, was dahinterstecke, nämlich ein Verbrechen an Kindern, wie Alexandra Pohl hervorhob. Auf ihre Frage, wie der Angeklagte zu seinen Taten gekommen sei, antwortete dieser, er habe in einem Chat mit anderen Gespräche gesucht, und da wäre es irgendwann auch zum Thema Kinderpornos gekommen.

Angeklagter ist einsichtig

Die Richterin machte dem 45-Jährigen klar, dass ein Austausch im Chat im Grundsatz nichts Strafbares sei, aber „man muss aufpassen, dass man nicht ins Verbotene abrutscht“, so Pohl. Vom Angeklagten wollte sie wissen, was das Verfahren bei ihm ausgelöst habe. „Dass ich mich schlecht fühle“, sagte er. Er mache zwar keine Therapie, habe aber mit seiner Freundin, mit der er zusammenlebt, beschlossen, mehr zu unternehmen und nicht mehr so häufig im Internet zu surfen.