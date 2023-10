Staatsschutz ermittelt Zwei Männer stellen sich nach Anschlag auf Siegburger Moschee

Nach dem Anschlag auf die Ditib-Moschee in Siegburg in der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich zwei Männer in Berlin der Polizei gestellt. Wie die Bonner Polizei am Montagnachmittag mitteilte, hatten zwei Personen am Samstag gegen 18 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bereich des Berliner Hauptbahnhofes angesprochen und erklärt, dass sie für die Sachbeschädigung an der Siegburger Moschee verantwortlich seien.