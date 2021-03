Bauprojekt in der Siegburger Innenstadt : Anwohner sind nicht zufrieden mit Plänen für das Kaiser-Carré

Siegburg Die Siegburger Verwaltung räumt Versäumnisse bei der Vorstellung des Bebauungsplans für das Kaiser-Carré ein. Das geplante Technikgebäude soll jetzt zwei Meter niedriger gebaut werden. Den Bürgern reicht diese Änderung nicht.

Bettina Knappe ist enttäuscht. Sie hatte sich mehr vom Siegburger Planungsausschuss erhofft, bei dem es am Montagabend unter anderem um den Technikbau für das geplante Kaiser-Carré ging. Wie berichtet, hatte sich die Anwohnerin über dessen Ausmaße beschwert. Die Stadt hatte daraufhin den Investor gebeten, die Pläne noch einmal zu überarbeiten . Die zwei Meter, die jetzt in der Höhe des Gebäudes gespart werden, sind Knappe indes zu wenig.

„Ich hab gedacht, die wollen uns für blöd verkaufen“, sagte sie am Dienstag. „Die haben das komplette Dach einfach nur durch Aufbauten ersetzt. Dadurch haben wir nicht viel gewonnen. Mehr Luft kommt so nicht in den Innenhof.“ Knappe ist als Anwohnerin direkt betroffen von dem an der Rückseite des neuen Geschäfts- und Wohnhauses Kaiser-Carré entlang der Theodor-Heuss-Straße geplanten Technikgebäudes. Sie hatte sich eine richtige Änderung der Pläne gewünscht.