Bürgerinformation zum Waldhotel in Siegburg : Anwohner sorgen sich um die Zunahme des Verkehrs

Siegburg Nach jahrzehntelangem Leerstand war das Waldhotel Grunge in Siegburg am Dienstagabend noch einmal gut besucht: Mehr als 100 Siegburger nutzten die Bürgerinformation der Stadt, um sich über die auf dem Areal geplante Wohnbebauung zu informieren.

Wer das Foyer des Waldhotels Grunge in Kaldauen betritt, vermutet nicht, dass es seit fast 20 Jahren ungenutzt ist. An der Bar stehen Blumen auf der Theke, das Foyer wirkt sauber und einladend und an der Rezeption erwartet man eigentlich umgehend einen Angestellten, der sich um die Gäste kümmert. Auch von außen macht das Gebäude einen guten Eindruck. Einzig die Absperr-Flatterbänder, die ein weiteres Vordringen in die oberen Gemächer verhindern und ein Aufzug, der außer Betrieb ist, sind Indizien dafür, dass in diesem Hotel schon lange keine Menschen mehr logiert haben. Am Dienstagabend öffnete das Grunge aber noch einmal seine Pforten. In einem Saal stellten die Stadt Siegburg und der Investor, die Immobilien Fonds Waldhotel GbR, die Pläne für das Hotel vor: