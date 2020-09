Bauprojekt in Siegburg : Arbeiten an der Rhein-Sieg-Halle liegen im Zeitplan

Arbeiten an der Rhein-Sieg-Halle liegen im Zeitplan

Bauprojekt in Siegburg

Frank Baake (l.) und André Kuchheuser begutachten die Bauarbeiten im neuen Patio des „Rhein-Sieg-Forums“ in Siegburg. Foto: Paul Kieras

Siegburg Im Januar soll der Probebetrieb im neuen Rhein-Sieg-Forum in Siegburg starten. Die Bauarbeiten an der Halle sind bereits weit fortgeschritten.

Gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich sind die Bauarbeiten im Zeitplan, und die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle zum künftigen „Rhein-Sieg-Forum“ ist weit fortgeschritten. „Anfang Dezember werden wir den Erweiterungsbau vom Generalunternehmen übernehmen, im Januar planen wir einen Probebetrieb unter anderem zum Test von Heizung, Lüftung und EDV“, erklärte der Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg, André Kuchheuser, am Freitag bei einem Presse-Rundgang über die Baustelle.

Die imposante Glasfassade, der neue Haupteingang, der neue lichtdurchflutete kleine Saal, die taghellen Konferenzräume sowie die Weitläufigkeit und die Übergänge von Bestandsbau und Anbau ließen schon vor Fertigstellung erahnen, welchen Charme das künftige Forum ausstrahlen werde, so Kuchheuser, der darauf hinweist, dass „maximale Transparenz“ in der neu gestalteten Halle gewollt war.

Ein absolutes Highlight wird nach seinen Worten der Innenhof, Patio genannt, der nach oben offen ist, über viel Grün und eine Thekenanlage verfügt und den Besuchern zum Relaxen und für Pausen bei Veranstaltungen dienen soll. Sechs Konferenzräume werden rund 400 Teilnehmern Platz bieten, der kleine Saal kann mit Tischen ausgestattet 320 Gäste fassen, bei reiner Bestuhlung 380. „Das ist vor allem für den Auftritt von Künstlern interessant, die noch nicht so bekannt sind oder für kleinere, auch private Veranstaltungen“, sagte Hallendirektor Frank Baake. Zwischen dem Saal und dem Foyer wird die neue Bar installiert, die zweieinhalb Mal mehr Fläche als die bisherige beansprucht und auch als Akreditierungsstelle genutzt wird.

Buchungsanfragen haben sich verändert

In diesem Zusammenhang wies Baake darauf hin, dass sich entsprechend den baulichen Veränderungen für das nächste und die folgenden Jahre die Buchungsanfragen verändert hätten. „Wir verzeichnen mehr Anfragen aus dem Kongress- und Tagungsbereich, gerade auch für mehrtägige Veranstaltungen“, so Baake. Obwohl durch Corona der Veranstaltungsmarkt „insgesamt völlig aus dem Tritt gekommen“ sei. Aktuell seien für das kommende Jahr 70 Veranstaltungstage gebucht oder reserviert. Die Pre-Opening-Phase beginne mit ersten Veranstaltungen im kleinen Saal im Februar 2021 und ende mit einem Tag der offenen Tür und einem offiziellen Eröffnungskonzert am 13. Februar 2021.