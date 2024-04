Tipps für die Haltung Das brauchen Meerschweinchen wirklich

Aus dem Gehege quiekt es laut und glucksend. Drinnen sitzt ein handgroßes, erdnussförmiges Tier, gefleckt wie eine Kuh. Mit großen Augen schaut das Meerschweinchen die Menschen an, die vor seinem Gehege stehen. Ein Arm greift hinein, will das fellige Ding packen – doch es rennt weg. Meerschweinchen sind niedlich und wecken in so manchem den Impuls, es zu streicheln und auf den Arm zu nehmen. Dass die Tiere das eigentlich gar nicht mögen, ist vielen jedoch nicht klar.