Siegburger Projekt zur Europawoche : Auf alten oder neuen Wegen rund um den Michaelsberg

Siegburg Das Kinder- und Jugendtheater Tollhaus der Siegburger Studiobühne möchte mit seiner Performance zum Nachdenken über den Klima- und Umweltschutz animieren. Premiere musste coronabedingt in den Herbst verlegt werden.

„Die grüne Hoffnung stirbt zuletzt?!“, lautet der Titel einer Open-Air-Performance des Theaters Tollhaus, dem Kinder- und Jugendtheater der Siegburger Studiobühne . Im Rahmen der Europawoche 2021 sollte die Aufführung eigentlich am 8. Mai auf dem Siegburger Michaelsberg stattfinden. Bisher fanden alle Treffen der acht an der Aktion beteiligten Kinder und Jugendlichen jedoch ausschließlich online statt, die Premiere musste coronabedingt auf den Herbst 2021 verschoben werden. Regisseurin Julie Fees und die beiden Akteure Jana Stein (18) und Elli Rath (16) stellten das Projekt jetzt vor.

Auf zwei Wegen, einem sogenannten alten und einem neuen, werden rund um den Michaelsberg jeweils acht Stationen installiert, die Spaziergänger zum Innehalten und zum Überdenken ihres eigenen Handelns in Bezug auf den Klima- und Umweltschutz animieren sollen. Der alte Weg thematisiert den Ist-Zustand in der Gesellschaft, der neue mögliche Veränderungen.

„Grundgedanke ist die Meinung vieler Menschen, wenn sie alleine was ändern würden, brächte das nichts“, so Fees, die betont, es gehe nicht darum, gleich in ganz Europa etwas zu bewegen, sondern im Kleinen. Vor einer Station wird zum Beispiel Müll verteilt, am Ende der Strecke steht schließlich eine Tafel mit dem Text: „Ich sehe Müll auf der Erde liegen, er fliegt umher, er tanzt im Kreis und das heißt: ich tue nichts.“