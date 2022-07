Schulzentrum Neuenhof in Siegburg : Auf dem künftigen Bildungscampus wächst ein Containerdorf

Am Schulzentrum Neuenhof entsteht derzeit ein Containerdorf. In den mobile Klassen sollen zwei Drittel der insgesamt 1200 Schülerinnen und Schüler während der Sanierungszeit unterrichtet werden. Foto: Stadt Siegburg

Siegburg Die ersten 100 Containerklassen sind am Siegburger Schulzentrum Neuenhof angekommen. In den nächsten Wochen entsteht dort aus insgesamt 338 Mobilräumen ein Ausweichquartier für die anstehenden Bauarbeiten.

Früher als ursprünglich geplant hat Ende der vergangenen Woche der Aufbau des Containerdorfs für das Siegburger Schulzentrum Neuenhof begonnen. Die mobilen Klassenräume markieren den Beginn der seit Jahren geplanten Sanierung und Erweiterung der Gebäude , in denen die Alexander-von-Humboldt-Realschule und die Gesamtschule am Michaelsberg untergebracht sind, hin zum Bildungscampus Neuenhof. Die ersten Containerklassen sind am Donnerstag auf dem bisherigen Sportplatz „eingeflogen“. Bis Samstag brachten Tieflader die ersten rund 100 Mobilräume auf das Schulgelände.

Das entspricht etwa einem Drittel der Containerklassen, die während der Bauarbeiten als Ausweichquartiere dienen sollen. Bis Mitte August sollen dort insgesamt 338 Containerklassen aufgestellt und bis zu den Herbstferien bezugsfertig gemacht werden. Laut Stadt kommen dort dann zunächst die Verwaltungen der beiden Schulen und das Evangelische Jugendwerk unter. Zudem nutzen Volkshochschule und Musikschule die Containeranlage, wenn sie wegen der aktuell laufenden Sanierungen ihr VHS-Studienhaus zwischenzeitlich verlassen müssen. Anschließend lernen in den kommenden sechs Jahren zwei Drittel der insgesamt rund 1200 Schülerinnen und Schüler in der Containerstadt.

Die extrem gestiegenen Baupreise haben schon im vergangenen Jahr die Kosten für die Sanierung des Schulzentrums Neuenhofs in Millionenhöhe nach oben getrieben. Mit der aktuellen Kostenberechnung präsentiert die Verwaltung in Siegburg erneut eine enorme Steigerung.

Schullandschaft in Siegburg : Sanierungskosten für den Bildungscampus Neuenhof steigen erneut Die extrem gestiegenen Baupreise haben schon im vergangenen Jahr die Kosten für die Sanierung des Schulzentrums Neuenhofs in Millionenhöhe nach oben getrieben. Mit der aktuellen Kostenberechnung präsentiert die Verwaltung in Siegburg erneut eine enorme Steigerung.

Das 1973 erbaute und in den 1980er und 1990er Jahren erweiterte Schulzentrum ist stark sanierungsbedürftig. Da es zusätzlich auch zunehmend eng auf dem Campus geworden ist, hat die Politik vor vier Jahren beschlossen, das Schulzentrum zu erweitern und zu sanieren. Zunächst soll die Schule um einen Neubau erweitert und der alte Gebäudebestand dann in einem Schritt saniert werden. Deswegen müssen während der Arbeiten alle Schüler und Lehrer aus dem alten Gebäude ausziehen und auf Containerklassen ausweichen. Zudem erhält der Verein Theaterschatz, der unter seinem Dach Schauspielschule, Studiobühne und Theater Tollhaus vereint, im neuen Bildungscampus einen neuen, größeren Standort .

Nach Abschluss der Arbeiten am Schulzentrum sollen die Mobilräume laut Stadt im Übrigen andernorts weiterverwendet werden. So sollen sie etwa die Kapazitäten an den Standorten der Offenen Ganztagsschulen erweitern. Wie die Verwaltung mitteilt, sind die Containerklassen in ihrer Funktion mit üblichen Klassenzimmern zu vergleichen. Sie sind mit Smartboards ausgestattet. Schon in den vergangenen Jahren wurden die Oberstufenschüler der Gesamtschule in einem Containertrakt unterrichtet. Dieser wird nun aufgestockt.